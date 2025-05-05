Петербуржцы перечислили самые скучные профессии

Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob В рейтинге самых скучных профессий для петербуржцев лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а 16% горожан, что скучных профессий не бывает, рассказали аналитики сервиса SuperJob.
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