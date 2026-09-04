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Исак оформил дубль с передач Гакпо к 9-й минуте матча АПЛ

Исак оформил дубль с передач Гакпо к 9-й минуте матча АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак забил два быстрых гола в гостевом матче с «Ипсвичем» в 3-м туре АПЛ.

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