Сменили ноты на съемочную площадку: 6 известных актеров, выросших в семьяx музыкантов

Преемственность династий — частая история в творческой среде. Дети кинематографистов нередко выбирают актерский путь, продолжение врачебных или учительских традиций тоже никого не удивляет.
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