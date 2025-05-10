Возгорание микроавтобуса в Дагестане: прокуратура начала проверку

В Дагестане, на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, загорелся пассажирский микроавтобус. В настоящее время прокуратура республики проводит проверку, чтобы установить соблюдение норм законодательства в организации пассажирских перевозок.
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