Reuters: Лондон обещает Киеву крупную закупку ядерного топлива

Великобритания готова гарантировать Украине закупку ядерного топлива у западных производителей. Сумма сделки составит 245 миллионов долларов, заявил агентству Reuters министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.
Великобритания готова гарантировать Украине закупку ядерного топлива у западных производителей. Сумма сделки составит 245 миллионов долларов, заявил агентству Reuters министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.
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