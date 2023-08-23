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Reuters: Лондон обещает Киеву крупную закупку ядерного топлива

Reuters: Лондон обещает Киеву крупную закупку ядерного топлива

Великобритания готова гарантировать Украине закупку ядерного топлива у западных производителей. Сумма сделки составит 245 миллионов долларов, заявил агентству Reuters министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.

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