Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

США могут внести свой вклад в завершение вооружённого конфликта на Украине. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью заявил помощник президента России Юрий Ушаков .
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