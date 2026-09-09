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Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

США могут внести свой вклад в завершение вооружённого конфликта на Украине. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью заявил помощник президента России Юрий Ушаков .

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