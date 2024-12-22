ВС РФ поразили военные аэродромы и цеха производства беспилотников ВСУ

РИА Новости/ Алексей Майшев Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения и подготовки к запуску, сообщили в воскресенье, 22 декабря, в Минобороны РФ.
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