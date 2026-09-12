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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барс» заявил, что защитник команды Сафин сыграл 7:40 за смену в матче с «Дизелем». Общее игровое время – 15:52

22-летний защитник «Барса» Адель Сафин сыграл больше 7 минут в рамках одной смены в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Дизеля» (3:1), который прошел 11 сентября.

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