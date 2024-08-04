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Пронедра

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Покраска крыш в белый цвет помогает бороться с жарой в городах

Покраска крыш в белый цвет помогает бороться с жарой в городах

Покраска крыш в белый цвет помогает бороться с жарой в городах Максим МорозовС увеличением глобальных температур города сталкиваются с необходимостью адаптации к изменениям климата и поиском эффективных способов охлаждения урбанистической среды.

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