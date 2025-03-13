В аэропорту Челябинска в посылках обнаружили самодельные бомбы

После находки в Челябинске ФСБ предотвратила серию терактов в отношении участников СВО и чиновников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФСБ России, серия диверсионно-террористических актов планировалась спецслужбами Украины.
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