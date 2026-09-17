«Молодец». Дэвид Култхард поддержал Норриса в истории с Coca-Cola

«Молодец». Дэвид Култхард поддержал Норриса в истории с Coca-ColaОткрытый источникБывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард поддержал Ландо Норриса после спора из-за Coca-Cola в комнате ожидания после Гран При Испании.