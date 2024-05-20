ТАСС: Группировка ВСУ почти уничтожена на востоке Часова Яра

Группировка ВС Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Об этом пишет ТАСС. «Кто смог — вышел, остальные уничтожены», — заявили в силовых структурах ДНР В настоящий момент, по данным источника, часть Часова Яра находится в серой зоне.