Польский бунт, осмысленный и антиукраинский

© РИА Новости Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео Как сообщают украинские СМИ, не самым лучшим образом дела у Киева обстоят не только на восточном фронте, но и на западе.
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