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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локомотива» Рамирес: «Мне нравится в России, чувствую себя комфортно. Получение гражданства было верным решением»

Защитник « Локомотива » Кристиан Рамирес заявил, что доволен жизнью в России. Эквадорский футболист получил гражданство РФ в 2021 году, выступая за «Краснодар».

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