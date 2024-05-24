Народные приметы 24 мая. Почему это лучший день для расставания с бывшими возлюбленными

Какие сны 24 мая говорят о стойкости характера и почему девушкам нельзя мести полы в этот день 24 мая Церковь вспоминает святого священномученика Мокия Амфипольского, а по народному календарю отмечают Мокея Мокрого: в этот день, по преданию, часто шёл дождь.