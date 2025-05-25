В регионе впервые пройдёт Межрегиональный Питиримовский духовно-образовательный форум

В Тамбовской области пройдёт I Межрегиональный Питиримовский духовно-образовательный форум (12+). Он приурочен к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который, в свою очередь, призван почтить память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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