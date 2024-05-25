«Лариса, прости за все»: Малахов скомпрометировал Гузееву на глазах у всех

Женатый шоумен больше не скрывает свое отношение к «бесприданнице». Андрей Малахов кадр шоуТри года Андрей Малахов и Лариса Гузеева обижались друг на друга из-за необдуманной фразы актрисы, подхваченной шоуменом.
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