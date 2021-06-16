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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Пусть в «Доме-2» после победы над финнами кричат о силе нашей сборной

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Пусть в «Доме-2» после победы над финнами кричат о силе нашей сборной

Бывший полузащитник «МЮ», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» считает, что победа нашей команды над Финляндией важна в психологическом плане.

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