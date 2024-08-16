Анастасия Ракова рассказала о спасении пациентки с редчайшим раком почки в Боткинской больнице

Хирурги провели уникальную операцию В беседе с журналистами вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина успешно провели сложную многоэтапную операцию на почке у пациентки с редким видом рака.
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