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Софи Шово об отказе на въезд в США: «Сразу же подумала, что он связан с поездкой на Кубу. Была паника, ведь мы узнали обо всем в 6 утра, а вылет планировался в 10»

8-10 марта этап Кубка мира проходит в американском Солджер Холлоу. Француженке Шово, которая в текущем сезоне стала чемпионкой мира в эстафете, было отказано в безвизовом въезде в США.

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