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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе

Двое подростков, пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии, они получают всё необходимое лечение в Российской детской клинической больнице.

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