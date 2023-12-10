Мэр Киева Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24»

E

Ed

Это еще удивительнее, если вспомнить любимую фразу теперь уже бывших депутатов всех уровней на Украине : - "Украина обречена на процветание". То есть не нужно парить мозги, все само собой произойдет. Вот оно и произошло, вся эта публика, население Украины, тупо наблюдала уничтожение места жительства, уверенное в своей обреченности на процветание