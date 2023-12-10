В прямом эфире телеканала «Киев24» в ходе разговора о состоянии столичного метро после подтопления киевский мэр Виталий Кличко впал в ступор.
Мэр Киева Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24»
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Николай Герасименко
Удивительные люди хохлы, за 30 лет незалежности развалили лучшую промышленную и сельскохозяйственную республику СССР!
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9 час.
E
Ed
Это еще удивительнее, если вспомнить любимую фразу теперь уже бывших депутатов всех уровней на Украине : - "Украина обречена на процветание". То есть не нужно парить мозги, все само собой произойдет. Вот оно и произошло, вся эта публика, население Украины, тупо наблюдала уничтожение места жительства, уверенное в своей обреченности на процветание
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9 час.
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