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Digital Currency Group полностью погасила краткосрочный долг по состоянию на июнь 2024 года

Digital Currency Group полностью погасила краткосрочный долг по состоянию на июнь 2024 года

Digital Currency Group погасила краткосрочные долги и выплатила кредиторам более 1 миллиарда долларов Согласно ежеквартальному письму компании для акционеров, за последние 18 месяцев Digital Currency Group погасила кредиторские обязательства на сумму более 1 миллиарда долларов.

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