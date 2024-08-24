Digital Currency Group полностью погасила краткосрочный долг по состоянию на июнь 2024 года

Digital Currency Group погасила краткосрочные долги и выплатила кредиторам более 1 миллиарда долларов Согласно ежеквартальному письму компании для акционеров, за последние 18 месяцев Digital Currency Group погасила кредиторские обязательства на сумму более 1 миллиарда долларов.
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