При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской атомной электростанции с 2022 года, де-факто уже признало российскую юрисдикцию над этим объектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии