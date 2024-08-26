Сексолог Кульгавчук: секс полезен для психического и физического здоровья

Активная сексуальная жизнь положительно влияет на физическое состояние и избавляет от напряжения. Об этом заявил врач-сексолог, психотерапевт, глава «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
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