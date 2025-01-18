В Астрахани на выходные по двум улицам и площади ограничено автодвижение

Из-за празднования Крещения. В связи с проведением православных праздников в Астрахани с 09:00 18 января до 22:00 19 января вводится временное ограничение движения автотранспорта на следующих участках дорог: пл.
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