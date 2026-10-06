Вардеванян: драки в парламенте Армении подают плохой пример армии

Вице-спикер Национального собрания Армении Арам Вардеванян возложил на депутатов правящего «Гражданского договора» ответственность за утренние потасовки в парламенте, заявив, что подобное поведение подаёт негативный пример военнослужащим.
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