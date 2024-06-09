Может ли Россия вернуть Грузию в орбиту своего влияния мирным путем

Удивительные события происходят в настоящий момент на Кавказе. Маленькая Грузия, давно взявшая курс на евроинтеграцию и вступление в блок НАТО, вдруг пошла наперекор западно-либеральной повесточке, встав в позу вызова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии