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S.W.A.T. Exiles Boss Shares A 'Running Joke' About The Show's New Couple — Plus, What's Up With Jude's Tattoo?

S.W.A.T. Exiles Boss Shares A 'Running Joke' About The Show's New Couple — Plus, What's Up With Jude's Tattoo?

Love (or at least lust) is in the air in Episode 3 of S.W.A.T. Exiles. But what should we take away from that final shot? Showrunner Jason Ning weighs in.

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