Сбербанк спишет кредиты погибших от военных действий клиентов

Названы условия оказания такой меры поддержки. Руководство Сбербанка приняло решение о списании всех видов кредитов в отношении клиентов, которые погибли во время военных террористических действий на приграничных территориях России.
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