В Москве наблюдается всплеск срочных вакансий

Компании в Москве значительно нарастили спрос на линейный персонал, размещая срочные вакансии. По данным исследования от HR-эксперта Антона Платонова и HRtech-компании "Поток", в марте 2025 года было открыто более 3 380 таких вакансий — это на 62% больше, чем в марте прошлого года.