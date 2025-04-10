В Москве наблюдается всплеск срочных вакансий

Компании в Москве значительно нарастили спрос на линейный персонал, размещая срочные вакансии. По данным исследования от HR-эксперта Антона Платонова и HRtech-компании "Поток", в марте 2025 года было открыто более 3 380 таких вакансий — это на 62% больше, чем в марте прошлого года.
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