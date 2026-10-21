Интересный метод!Сергей Галицкий — один из самых известных российских предпринимателей. Он создал сеть «Магнит», превратив ее в одного из крупнейших ретейлеров страны, а затем основал футбольный клуб «Краснодар», построил современный стадион и одну из лучших футбольных академий России.
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