Интересный метод!Сергей Галицкий — один из самых известных российских предпринимателей. Он создал сеть «Магнит», превратив ее в одного из крупнейших ретейлеров страны, а затем основал футбольный клуб «Краснодар», построил современный стадион и одну из лучших футбольных академий России.