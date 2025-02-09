Военкор Котенок обрисовал ситуацию на богатырском направлении в ДНР

Военкор Юрий Котенок рассказал о военной обстановке на богатырском направлении в ДНР.Как он отметил в Telegram-канале, в Андреевке штурмовые подразделения ВС РФ атакуют в западной части и выбивают противника из опорников на высотах у северной окраины.
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