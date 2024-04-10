IPO "Займера" и дивиденды Henderson - основные события 11 апреля

В четверг, 11 апреля, совет директоров Henderson обсудит дивиденды за 1 квартал 2024 года. Дивидендная политика Henderson предполагает их выплату дважды в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.