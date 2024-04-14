Почему в народный праздник Тита Ледолома 15 апреля старались надевать красные вещи Анастасия АндрееваВ России 15 апреля (2 апреля по старому стилю) вспоминали святого Тита Чудотворца, жившего в VIII-IX веках.
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