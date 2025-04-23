Ростех рапортует, что третий полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
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Ростех рапортует, что третий полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
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