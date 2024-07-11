Эксперт Караганов предупредил о вероятности третьей мировой войны

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Опасность третьей мировой войны нарастает. Так считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей КарагановКараганов настаивает на возрождении роли ядерного фактора.
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