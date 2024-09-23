Для белгородцев предложили изменить условия использования жилищного сертификата

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил разрешить жителям Белгородской области, потерявшим жильё в результате обстрелов ВСУ, приобретать за средства жилищного сертификата дома, площадь которых меньше площади утраченного помещения, но не более чем на 15%.
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