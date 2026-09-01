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Новая тактика ударов: как Россия меняет ход противостояния

Новая тактика ударов: как Россия меняет ход противостояния

Россия изменила тактику ударов по Украине, начав беспрецедентную по своей мощи и интенсивности серию атак.

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