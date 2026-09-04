Фото: пресс-служба Русского драматического театра «Мастеровые» КАМАЗ, Фонд поддержки современного искусства «Живой город» и «Мастеровые» готовят первый мюзикл «Люди города Н» — историю о тех, кто строил завод и современные Набережные Челны.
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