📹⚡️Поступает информация об очередной атаке дронов противника в Средиземном море По предварительной информации, несколько дронов были запущены с территории, подконтрольной прозападному (курируемому Италией и Турцией) Правительству национального согласия Ливии (или судна/безэкипажного катера, вышедшего из Ливии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым