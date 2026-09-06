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Русское оружие

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📹⚡️Поступает информация об очередной атаке дронов противника в Средиземном море

📹⚡️Поступает информация об очередной атаке дронов противника в Средиземном море По предварительной информации, несколько дронов были запущены с территории, подконтрольной прозападному (курируемому Италией и Турцией) Правительству национального согласия Ливии (или судна/безэкипажного катера, вышедшего из Ливии).

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