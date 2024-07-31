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Петр Кочетков: «Россия – мой дом. Как только заканчивается сезон, стараюсь первым рейсом лететь в родную страну. Во время сезона скучаю по дому, по укладу жизни»

– Часто удается выбираться в Россию после отъезда за океан? – Сложнее стало, потому что перелеты очень долгие.

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