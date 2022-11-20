МК: бывший депутат Верховной Рады Фирсов предположил, что на Донецком направлении скоро состоится решающая битва

Бывший депутат Верховой рады Егор Фирсов выпустил видеообращение к украинцам, в котором высказал свое предположение, что в ближайшее время на Донецком направлении произойдет решающая битва, пишет “Московский комсомолец”.
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