Карлсон: Метро Москвы лучше, чем что бы то ни было в США

Такер Карлсон, журналист из Соединенных Штатов, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, на своей странице в социальной сети Х рассказал о впечатлениях от посещения станции московского метро «Киевская».
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