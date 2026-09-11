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Вулканический покров древнего ландшафта Анд сохранился 22 млн лет

Вулканический покров древнего ландшафта Анд сохранился 22 млн лет

Мощный слой вулканической породы в чилийских Андах законсервировал древний ландшафт, скрытый под собой 21,9 миллиона лет, — подобно тому, как пепел Везувия накрыл Помпеи.

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