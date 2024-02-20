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ГУР Украины: Русский пилот Кузьминов мог быть убит из-за бывшей девушки

ГУР Украины: Русский пилот Кузьминов мог быть убит из-за бывшей девушки

Разведка Украины рассказала подробности смерти пилота, угнавшего вертолёт Ми-8"Украинская правда" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пишет о том, что пилота Максима Кузьминова нашли мёртвым после того, как он пригласил к себе бывшую девушку.

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