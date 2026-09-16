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Россия предлагала ЮАР провести товарищеский матч осенью 2026 года — африканцы отказалась из-за плотного календаря

Россия предлагала ЮАР провести товарищеский матч осенью 2026 года — африканцы отказалась из-за плотного календаря

Как стало известно Sport24, Российский футбольный союз предлагал Федерации футбола Южной Африки провести товарищеский матч между главными национальными командами осенью 2026 года.

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