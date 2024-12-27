Умер бывший премьер Индии Манмохан Сингх

Должность премьер-министра Индии Манмохан Сингх занимал с 2000 по 2014 год. Он был первым сикхским главой правительства, а также первым премьером, которого переизбрали после завершения полного пятилетнего срока.
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