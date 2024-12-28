В МВД России призвали не терять бдительность в период новогодних праздников

МВД России напомнило о необходимости соблюдать правила безопасности в период новогодних праздников. «В преддверии новогодних и рождественских праздников полицейские напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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