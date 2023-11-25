Baza: экс-киллера братской ОПГ убили в колонии в последний день его срока

В Иркутской области следователям удалось установить исполнителя и заказчика убийства бывшего киллера одной из преступных группировок Братска Михаила Пукаса, которое было совершено в последний день отбывания им срока в колонии, сообщает Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии